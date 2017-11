La Penitenciarul nr.16-Pruncul a decedat un deținut

10:31

Patru persoane, printre care un antrenor din cadrul Federaţiei moldoveneşti de tenis, au fost reţinute, aseară, de procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA. Acestea sunt bănuite de trucarea mai multor meciuri de tenis, disputate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ţării. Contra unor sume de bani, bănuiţii ar fi convins jucători de tenis, […]