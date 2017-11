Premierul Pavel Filip s-a referit la succesele din ultimele săptămâni în relaţia cu partenerii externi

16:10

Trailerul filmului Avengers: Infinity War triumfă online cu 37 de milioane de vizualizări Primul trailer al noului film 'Avengers: Infinity War' a triumfat pe internet cu 37 de milioane de vizualizări, pe contul de Facebook al Marvel Studios, în primele nouă ore de la postare, relatează EFE. 'Avengers: Infinity War' îi uneşte în acelaşi film pe toţi supereroii din producţiile cinematografice adaptate după universul Marvel şi va avea premiera în mai 2018. Filmul regizat de fraţii Joe şi Anthony Russo aspiră să devină culminarea ambiţiosului proiect al acestui studio, cu supereroi ale căror destine se intersectează, din care a prezentat deja un fragment în cadrul târgului D23 din iulie. În noul film apar personajele din saga 'The Avengers', precum Iron Man, Thor, Hulk sau Captain America, printre alţii, alături de cei din 'Guardians of the Galaxy' (în frunte cu Chris Pratt şi Zoe Saldańa), care îi vor înfrunta pe temutul Thanos, interpretat de Josh Brolin. 'Avengers: Infinity War' este al treilea episod din această serie, care a început cu 'The Avengers' (2012) şi a continuat cu 'Avengers: Age of Ultron' (2015). Saga va avea şi o a patra continuare care fi lansată în 2019. The Avengers' şi 'Avengers: Age of Ultron' se numără printre cele zece filme cu cele mai mari încasări din istorie pe plan internaţional cu 1,520 de miliarde şi respectiv 1,405 de miliarde de dolari, potrivit portalului de specialitate Box Office Mojo.