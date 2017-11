Guvernul a numit trei secretari generali de stat

16:01

Gorbunţov a venit la Chişinău, s-a întâlnit cu Plahotniuc la „o ceaşcă de ceai" şi îl invită şi pe Usatîi să facă acelaşi lucru Deşi este atât de ocupat încât nu a avut timp nici măcar pentru a fi audiat de procurori atunci când Maia Sandu a depus o plângere la Procuratură privind uzurparea puterii de stat, preşedintele Partidului Democrat şi-a găsit vreme pentru a se întâlni cu omul de afaceri rus Gherman Gorbunţov, supranumit „bancherul negru", venit în Moldova, şi chiar a discuta la „o ceaşcă de ceai". Tot el probabil, i-a organizat acestuia şi o apariţie televizată la unul din posturile de televiziune care îi aparţine. Despre aceasta a relatat chiar Gorbunţov într-un „interviu exclusiv" la Publika TV, unde a apărut şi bloggerul Veaceslav Balacci. Potrivit lui Gorbunţov, acesta a revenit în Moldova pentru a da mărturii, dar şi a vedea dacă autorităţile de la Chişinău au să-i înainteze careva pretenţii. Astfel, acesta l-a invitat să facă acelaşi lucru şi preşedintele „Partidului Nostru", Renato Usatîi, pe care îl învinuieşte că ar fi stat în spatele tentativei de omor asupra sa din primăvara anului 2015, contrar declaraţiilor executorului tentativei de asasinat, killerul Vitalie Proca, potrivit căruia Plahotniuc a comandat omorul la comandă. " „Eu de exemplu, am decis aşa. I-am sunat prietenului meu, i-am zis că vin mâine în Moldova şi mi-am dorit mult o întâlnire cu domnul Plahotniuc. S-a terminat cu ceea că am stat cu el, am băut ceai, de aceea, cred eu că versiunea ta precum că Plahotniuc este ucigaşul a eşuat cu succes. Am o propunere pentru tine, Renat. Vino şi tu! De ce ţi-e frică?! Urcă şi vino! Vom merge la Procuratură, ne vom apăra drepturile. Eu te voi aştepta fără nicio problemă. Cât se poate?! Mai ales că eşti politician, te aşteaptă oamenii pe care i-ai minţit atunci când ai fugit. Fii bărbat, vino să demonstrăm cine pe cine a comandat. Cine va fi cel vinovat acela va sta, cine nu – probabil că nu", a declarat Gorbunţov la postul de televiziune al oligarhului. De altă parte, Renato Usatîi a scris pe pagina sa de Facebook că „revenirea lui Gorbunţov la Chişinău a fost discutată încă acum jumătate de an de complicii săi în convorbirile făcute publice în cadrul filmului „Moldova – teritoriul fărădelegii"", iar acum „bancherul negru" depune mărturii false împotriva mea în schimbul închiderii dosarelor sale penale şi întoarcerea schemelor de spălare de bani în Moldova". "„Seara, la Publika, Gorbunţov ne va povesti careva noi compuneri, inventate de el împreună cu procurorii şi poliţiştii lui Plahotniuc, pe care executorul tentativei de asasinat, Vitalie Proca îl numeşte comanditar şi oferă mărturiile corespunzătoare în ţările europene. Ascultaţi diseară fanteziile lui Gorbunţov", a scris Usatîi pe reţeaua de socializare încă până la apariţia interviului pe pagina web a postului de televiziune. Conform preşedintelui „Partidului Nostru", „în versiunea Publika, el va spune „cine stă în spatele declaraţiilor false ale lui Proca". „De ce n-ar spune aceste balade britanicilor şi românilor? Pentru că infractorul Gorbunţov poate […]