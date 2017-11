Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018, discutat pe platforma Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe

12:20

Mai multe organizații ale societății civile propun inițierea și desfășurarea la nivel național a unui referendum pentru anularea legii prin care s-au făcut modificări la Codul Electoral și s-a introdus sistemul mixt de vot în locul celui proporțional, cu votul deputaților din PD, PSRM și PPEM. Grupul de inițiativă vorbește că, începând cu 17 decembrie ar putea demara procedura de colectare a semnăturilor, însă deocamdată este prematur să se vorbească de o dată exactă, astăzi urmând a demara procedura de înregistrare prealabilă a grupului.