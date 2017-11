Filmele inspirate de cei mai îngrozitori criminali în serie din istorie

13:20

Coreea de Nord a publicat joi zeci de fotografii cu Hwasong-15 – noua rachetă balistică intercontinentală (ICBM) despre care susţine că poate să atingă orice ţintă în Statele Unite continentale – în ziarul şi pe site-ul partidului unic, o adevărată mană pentru experţii care încearcă să distingă realitatea de fanfaronadă, relatează The Associated Press, care prezintă […] Articolul Ce dezvăluie fotografiile publicate de Phenian despre noua rachetă testată. Are o problemă majoră apare prima dată în Altfel.md.