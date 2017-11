DEMISII! Funcționari publici, RETRAȘI din funcție. Silvia Radu a semnat dispozițiile

09:10

"Având în vedere componenţa experţilor care au lucrat la elaborarea viziunii Guvernului (care sprijină deschis lichidarea Republicii Moldova şi aderarea la NATO), putem înţelege imediat că documentul nu corespunde intereselor de consolidare a statalităţii moldoveneşti", a spus Dodon.Potrivit lui, "documentul nu corespunde abordărilor în soluţionarea politică a acestei probleme şi de aceea necesită a fi îmbunătăţit". "Am văzut acest proiect, noi credem că aceasta nu corespunde abordărilor care ar asigura un compromis şi interesul Moldovei în soluţionarea politică şi reglementarea problemei transnistrene. Am elaborat viziunea noastră, care are la bază: menţinerea, consolidarea şi recunoaşterea internaţională a statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, dreptul la autodeterminare în cazul pierderii statalităţii moldoveneşti", a declarat Dodon.