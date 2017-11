Eurodeputatul Mureșan: UE a alocat în premieră, în bugetul pe 2018, 4,9 milioane euro pentru combaterea știrilor false

11:10

Elicopterul unui cunoscut milionar român, originar din Timişoara, a distrus cablurile telescaunului de pe o pârtie de schi. Incidentul s-a întâmplat pe Muntele Mic, în Caraş-Severin, unde acesta deţine o cabanp şi lucra zilele acestea cu toate forţele la amenajarea unei staţiuni de schi. The post Elicopterul unui milionar român, distrus de o rafală de vânt pe o pârtie de schi. „A fost o clipă de neglijenţă pe care mi-o asum” appeared first on Independent.