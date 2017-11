Funcționari de la Centrul Militar din Chișinău făceau „un ban în plus” pe seama tinerilor care nu vor să facă armata

11:40

Bradul de Craciun, care urmeaza sa fie instalat in PMAN, inca nu a ajuns la Chisinau. Asta desi ieri autoritatile locale anuntau ca pomul va ajunge cel tarziu azi dimineata. Potrivit sefului serviciului de presa al Primariei, bradul va ajunge la Chisinau abia in aceasta noapte. Totodata, in PMAN deja a fost stabilit locul in care va fi amplasat pomul de Craciun, iar acolo se efectueaza lucrari. Avand in vedere ca autoritatile au anuntat ca inaugurarea bradului va avea loc maine seara, pe 1 decembrie, nu este clar cum se va reusi decorarea lui. Bradul este adus din Ucraina si a costat 15 mii de lei. Cheltuielile de transportare a pomului nu au fost facute publice. Totodata, potrivit Silviei Radu, bradul va fi impodobit cu jucarii din Germania. Cat vor costa decoratiunile, la fel, nu se stie. Sursă: protv.md