Gafă sau provocare?! Ultimul deputat comunist ajuns în Parlament, inclus în fracţiunea PSRM

09:40

Peste 150 de tineri, studenți, elevi și profesori au participat ieri, 29 noiembrie, la prima conferință în format TED cu genericul „CICDE open talks: Democrația se învață – abordări inovative”. În cadrul conferinței, opt tineri: studenți, masteranzi și profesori au făcut mici prezentări, împărtășindu-și, astfel, ideile și experiența sa în domeniul electoral și au motivat participanții să se implice mai mult și să fie mai activi, inclusiv prin propriul exemplu. The post „Democrația se învață!” Peste 150 de tineri au participat la prima conferință în domeniul electoral, CICDE open talks appeared first on Independent.