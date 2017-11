România, în topul agriculturii UE. Vezi pe ce loc s-a clasat la producția de cereale în 2016

09:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Cetatea Albă 101-139, 122-140, Hanul Morii 96, 103-107, 115, 121, 96, 104-142, Istra 5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. 27 Martie 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Calea Ieşilor 15, 19/2, 21, Călăraşi 78, Drumul Crucii 31, 9001, Truşeni 1, 3A, 8, 10, Tărînii 7-61, 8-60 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1 - în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 3. Chişinău, sectorul Centru: str. 31 August 137A, 141, str-la 31 August 141, Bucureşti 140/1, Mitr. P. Movilă 4, 6, 6/2, S. Lazo 7 - în intervalul de timp între 14:00 - 18:00 str. Sf. Gheorghe 2-30, 3-13, 30/1, Sf. Petru 1, 15 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Ciocana: str. M. Sadoveanu 2, Sf. Paraschiva 22 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci: str. Livezilor, Mioriţa, Ştefan cel Mare, T. Bubuiog - parţial în intervalul de timp între 10:10 - 16:00 6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Aluniş, Arţarulul, Baltata, Bucuria, Budeşti, Bujorilor, Cebanu T., Chisinaului, Ciocîrliei, Ciresilor, Crizantemelor, Doina Şi Ion Aldea Teodorovici, Ion Creangă, Primaverii str-la, Sperantei, Şcolii, Tineretului, Veronica Micle - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa: str. Zorilor, Ştefan cel Mare, Sf. Maria, Salcîmilor, M. Eminescu, I. Vatamanu, Hotin, Em. Bucov, A. Mateevici, 31 August - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:00 8. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin: str. Sfînta Vineri, Ştefan cel Mare, Tineretului, Trandafirilor - parţial în intervalul de timp între 09:10 - 13:00 9. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Moscova 24 - în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 str. A. Russo 5/2 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 str. Luncii 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, str-la Pietrăriei 13A, Calea Moşilor 15 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Cel Bun str-la, Alexei Donici, Alexei Mateevici, Basistii, Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Minerilor, Prietenia, Prieteniei, Salcâmilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goian: str. Pădurilor, Goian - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. Alexandru Donici, Eugen Doga, Gloriei, Goianul Nou, Goianul Nou Sat, Ion Creangă, Luceafărul, Mihai Eminescu, Miorita, Păcii, Pădurilor, Tineretului, Vasile Alecsandri (s. Hruşova - cons. juridici) - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 13. Anenii Noi: s. Bulboaca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 s. Cobusca Veche - parţial în intervalul de timp între 11:20 - 13:50 s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Puhăceni - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 s. Socoleni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 14. Cahul: s. Alexandru Ioan Cuza: str. 31 August, Alexei Şciusev, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Poştei, Ştefan cel Mare şi Sfînt - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 s. Andruşul de Sus - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 s. Baurci-Moldoveni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Burlăceni: st. Greceni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 s. Vadul lui Isac - în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 15. Cantemir: s. Sadîc: str. 40 Let Pobedî, Andropova, Mira, Trandafirilor, Tretieacova - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Sadîc: str. Andropova, Trandafirilor, Tretieacova - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 16. Comrat (UTA Găgăuzia): str. Bauman, Bugeacului, Ceapaev, Drujba, Dutlov, Dzerjinski, Ferapontevskaia, Fontannaia, Galaţan, Gorbunov, Hristo Botev, Ialpugskaia, Komsomolski, Kotovski, Lenin, Lermontov, Maxim Gorki, Osvobojdenie, Piotr. Ceaikovski, Pobeda, Şcolinaea str-la, Solnecnaia str-la, Stroitelnaia str-la, Studenţilor, Şukşin, Tanchiştilor, Tretiakov, Turna Soca, Vinica, Voroşilov - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 s. Congazcic: str. 1 Mai, Cotovscogo, Iurie Gagarin, Mira, Mitula, Şcolinaea - în intervalul de timp între 11:30 - 12:30 17. Călăraşi: str. 1 Mai, 31 August, Ştefan cel Mare, Biruinţei, M. Eminescu, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Anton Macarenco, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1str-la, Bojole, Dragoş Vodă, Gheorghe Adam, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 2 str-la, Gheorghe Asachi str-la 1, Grigore Vieru, Gsc-3, Gsc-4, Gsc-5, Nicolae Testemiţeanu, Podiş, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 1 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfint 2 str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt 3 str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Viilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 s. Oricova - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 11:00 s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 18. Căuşeni: or. Căinari: str. Cărbunei str-la, Căinari, Mioriţa, Negai - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Florica - parţial în intervalul de timp între 12:40 - 16:40 s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 or. Causeni: str. Alexei Mateevici, Frunza Nucului, Neculce Ion, Nucului Frunza 1 str-la - in intervalul de timp intre 09:30 - 11:00 s. Zaim - in intervalul de timp intre 12:00 - 13:30 19. Cimişlia: str. Alexandru Marinescu, Constantin Stere, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu str-la, Mioriţa, Mitropolitul Dosoftei, Nicolae Bălcescu, Serghei Lazo - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 20. Criuleni: str. Coşevogo, Pobedî str-la, Păcii, Stepelor str-la, Stepnaea, Tineretului, Victoria, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Cimişeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Corjova - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 s. Dubăsarii Vechi - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 21. Hînceşti: str. 31 August, I. Creangă, N. Gogol, Trandafirilor, V. Alexandri, V. Micle - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 str. Alexandru cel Bun, Chişinău, Maria Cibotari, Mihalcea Hîncu, M. Moraru, Prietenia, Sf. Maria, Sf. Treime - parţial în intervalul de timp între 08:55 - 11:00 s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Caracui - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00 s. Cotul Morii - parţial în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, Şelepukina, A. Lăpuşneanul, Kirov, str-la Kirov, Matrosov, Sadovaia, Sovetov, Umanschi, V. Maiakovschi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 22. Ialoveni: str. Alexandru Cel Bun, Gheorghe Coşbuc, Merilor, Toma Ciorbă - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 16:00 s. Alexandrovca, s. Cigîrleni, s. Gangura, s. Homuteanovca, s. Mişovca, s. Puhoi, s. Răzeni - parţial în intervalul de timp între 10:30 - 17:00 s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Dănceni, s. Sociteni, s. Suruceni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:35 s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00 s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 or. Ialoveni: str. Basarabia, Constantin Stere, Dumbrava Roşie, Işnovăţ, Işnovăţ 4 str-la, Nicolae Testemiţeanu, Salcîmilor, Ştefănucă Petru - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00, pentru 1 oră or. Ialoveni: str. 27 August, 27 August str-la, Cetatea Albă, Chilia, Hotinului, Ialoveni, Veniamin Zarzăr, Ştefan cel Mare şi Sfînt - în intervalul de timp între 10:00 - 11:00, pentru 1 oră s. Bardar - în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 s. Sociteni - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 23. Leova: s. Cneazevca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 24. Nisporeni: s. Ciuteşti, s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 25. Orhei: str. Acad. S. Radauţan, V. Cupcea, Eliberării, Haiducul Grozeşti, Meşteşugarilor, Pluguşorului, Răzeşilor, S. Lazo, Tricolorului, Dorobanţilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Eliberării, Haiducul Grozescu, Pluguşorului, Răzeşilor, Tricolorului - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose str-la, Stere Constantin, Unirii, Unirii str-la - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00 s. Brăvceni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 s. Ghetlova, s. Hulboaca, s. Puţintei, s. Vîprova, s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 s. Bolohan - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Lucaşeuca - în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 s. Isacova - în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 26. Străşeni: s. Oneşti - parţial în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 s. Rădeni - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 10:30 s. Sireţi - parţial în intervalul de timp între 10:45 - 18:30 s. Zubreşti - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 27. Ştefan Vodă: s. Olăneşti: str. 28 Iunie, 31 August 1989, 40 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Calinina, Carbîşeva, Carl Marx, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Constantin Negruzzi, Cotovscogo, Cutuzovo, Dimitrie Cantemir, Doinelor, F.Ănghelisa, Florilor, Gorkii, Ion Creangă, Jdanova, Lenina, Livezilor, Mihai Eminescu, Moghilevscaea, Molodejnaea, N.Crupscaea, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Olăneşti, Pirogova, Podgorenilor, Proletarscaea, Renaşterii, S.Marii, Şerbacova, Serghei Lazo, Sovetscaea, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorova, Ţărînii, Tolbuhina, Trandafirilor, Victoriei-83, Vladimir Maiacovski - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 s. Popeasca: str. 31 August, Comsomoliscaia, Florilor, Lenin, Mira, Molodejnaia - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 28. Taraclia: str. Bulgară, Cara Veaceslav, Ceabanova V., Curcenco str-la, Kotovski, Kotovski str-la, Kurcenko, Mati Bolgaria, Matrosov, Mira, Octeabriskaia, Pervomaiskaia, Pirogov, Polevaea, Serebreak, Stepnaia, Taraclia, Vasilii Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 str. Mira - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 29. Teleneşti: str. A. Plămădeală, C. Negruzzi, Hîjdeu, Renaşterii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Bravicea - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00