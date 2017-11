Primăria Chişinău vrea să înlocuiască corpurile de iluminat existente cu cele de tip LED

13:45

Doi copii au fost surprinși în seara zilei de ieri hoinărind singuri pe o stradă din sectorul Buiucani. Minorii, o fetiţă de 7 ani şi un băieţel de 4 ani, au fost observați de către un polițist, în jurul orelor 16.30, în preajma unei staţii de troleibuz de pe strada Calea Ieşilor. Micuții i-au spus polițistului că s-au pornit s-o caute pe mama Cei doi au fost preluaţi şi duşi la Inspectorat pentru stabilirea circumstanţelor şi depistarea părinţilor biologici, fiind ulterior plasaţi la Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă. În cadrul investigațiilor, oamenii legii au depistat mama copiiilor. Femeia de 27 ani, originară din satul Chipeşca raionul Şoldăneşti, locuieşte temporar în Capitală şi ar face abuz de alcool. Femeia și copiii locuiau împreună cu bunica lor, care a declarat că fiica ei și-a luat copiii duminică și a plecat de acasă. Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului urmează să decidă transmiterea copiilor sub supravegherea mamei biologice.