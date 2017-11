(studiu) Oamenii se simt cel mai bine dacă trăiesc la temperaturi medii de 22 de grade Celsius

14:00

Cu entuziasmul și ambiția mereu activate, Diana Marusic privește viitorul cu optimism și creativitate, de când explorează lumea digitală și cunoaște avantajele tehnologiei pentru omenire. Să înțeleagă că industria IT poate mișca lucrurile din loc a ajutat-o programul GirlsGoIT, al cărui scop este popularizarea tehnologiilor în rândul fetelor, pentru a le inspira să aleagă o carieră în domeniul IT și a le extinde oportunitățile de angajare în economia digitală. Articolul Diana Marusic, despre domeniul IT: „Știu ce înseamnă să ai motivație și mă inspiră nevoile zilnice” apare prima dată în #diez.