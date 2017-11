Maia Sandu: PAS salută inițiativa societății civile, privind anularea votului mixt

15:30

Marea Britanie va fi exclusă din Agenţia Europeană pentru Apărare şi din Europol după Brexit, afirmă negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, acuzând Londra de lipsă de solidaritate și subliniind că oficialilor britanici nu li se va mai permite să participe la reuniunile în domeniul apărării.