Sandu: Îi doresc lui Shor să aibă atâția bani cât a cheltuit pe mine și partidul meu

Zeci de fete din Moldova au spart stereotipurile și au demonstrat că cele mai complicate științe pot deveni pasiune.Datorită programului Girls gGo IT, sute de tinere cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani au căpătat competențe digitale și IT și au învățat programare web, 3D printing, robotică, iar ulterior au devenit ambasadoare GirlsGoIT și își împărtășesc cunoștințele cu membrii comunității din care provin. Recent, fetele - liderii generației de mâine și-au dat întâlnire în capitală, la Forumul Girls Go IT 2017.