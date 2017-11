Descoperire extraordinară pe Stația Spațială Internațională: Un organism extraterestru

15:30

Cel puţin nouă mascaţi înarmaţi cu mitraliere „păzesc" intrarea într-o sală de judecată, unde în aceste momente este audiat unul dintre suspecţii învinuiţi de tentativa de omor a liderului PD, Vlad Plahotniuc. Presa este ţinută la câţiva metri de intrarea în cabinet, mascaţii stând în două rânduri, trei în faţă, iar ceilalţi cel puţin şase în spatele lor.