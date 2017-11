Deșeurile spațiale ar putea distruge viața de pe Pămînt peste 20 de ani

02:30

Jay-Z domină lista nominalizărilor la premiile Grammy cu albumul său „4:44”. El este urmat de un alt rapper – Kendrick Lamar, care are șapte nominalizări.Bruno Mars a obținut și el șase nominalizări în această listă din care lipsesc nume sonore precum Ed Sheeran, Drake și Katy Perry.Jay-Z, care are deja 21 de premii Grammy în palmares, are șanse la alte opt trofee. Albumul său „4:44” i-a a