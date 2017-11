Guvernul de la Chișinău a elaborat propria viziune privind reglementarea conflictului transnistrean

14:30

Actuala guvernare trebuie mai întâi să obțină rezultate, apoi va primi bani de la Uniunea Europeană. Astfel a comentat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, acordurile de finanțare convenite recent cu UE. ”Observați ca dacă guvernările anterioare primeau uneori banii în avans de la UE, dar apoi s-a dovedit că nu de fiecare dată și-au făcut treaba, […] The post Precizările Ministrului Finanțelor privind finanțările anunțate de UE appeared first on Moldova.org.