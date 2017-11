Putin se pronunţă în favoarea unui stat palestinian suveran cu capitala la Ierusalimul de Est

15:20

Suntem conduși de niște oameni care nu știu ce limbă vorbesc. Știu, Moldova are foarte multe probleme, probleme care vin de la politicienii corupți sau incompetenți. Mai rar auzi de cazuri ca vânătoarea din Pădurea Domnească sau furtul miliardului în alte țări. Dar problema limbii este rușinoasă, articolul 13 cu sintagma „limbă moldovenească” este ca o pată pentru statul nostru. E la fel de țipătoare ca și când am mai avea o zi în plus pe săptămână sau o lună în plus pe an față de restul lumii.