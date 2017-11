BERD a aprobat strategia 2017-2022 pentru Moldova – curățarea sistemului bancar este prima pe lista priorităților

13:00

După cum am promis în articolul precedent, în care am testat Web Bankingul celor de la Moldindconbank, revin cu un review al aplicației mobile al băncii. Sincer să fiu, am destule rezerve față de serviciile bancare oferite de pe telefon. Mai mult din cauza că nu sunt permanent în mișcare, aproape tot timpul am lângă mine un laptop de pe care pot efectua practic orice operațiune de care am...