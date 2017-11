Transhumanța morții în Norvegia: Peste o sută de reni, uciși de trenuri în nordul țării

11:50

Lungmetrajul „Call Me by Your Name”, regizat de Luca Guadagnino, cu Armie Hammer și Timothee Chalamet în rolurile principale, care interpretează doi bărbați care se îndrăgostesc și devin amanți în Italia anilor 1980, a câștigat luni seară două trofee, inclusiv la categoria „cel mai bun film”, la Gotham Independent Film Awards 2017, o gală dedicată […] Articolul Filmul „Call Me by Your Name”, desemnat cel mai bun film la gala Gotham Awards 2017 apare prima dată în Altfel.md.