Echipament performant, donat Centrului de Armament și Muniții

14:20

Au fost reținuți deja 7 moldoveni,membri ai grupării criminale ce transportau hașiș Aduceau hasis din Spania si il vindeau in Rusia cu zeci de mii de euro. 7 moldoveni au ajuns pe mana politiei pentru ca ar fi pus la cale o schema de transportare a drogurilor prin toata Europa. Timp de un an, indivizii au fost filati de oamenii legii, care au contracarat doua tentative de a duce stupefiantele in Federatia Rusa si au confiscat in jur de 70 de kilograme de hasis. Una dintre operatiuni a avut loc sapatamana trecuta la punctul de trecere Galati-Giurgiulesti. Atunci au fost retinute 4 persoane cu 30 de kilograme de hasis in valoare de peste 3 milioane de lei, ascunse in rezervorul masinii. O alta retinere a avut loc in luna iulie in Federatia Rusa. Oamenii legii de la noi spn ca au colaborat cu autoritatle rusesti si au retinut acolo alte 3 persoane care urmau sa vanda 40 de kilograme de hasis, in valoare de 4 milioane de lei. In Spania, drogurile erau cumparate la un pret de 3 ori mai mic decat cel cu care erau vandute ulterior. Cu ajutorul politistilor ucraineni, a fost incatusat si capul gruparii, tot un moldovean in varsta de 52 de ani. In momentul retinerii acesta era in pat cu o femeie si se afla in regiunea Truscovet din Ucraina. Nicolae DUMBRAVEANU, PROCUROR PCCOCS: “Ultimul intreprindea mereu masuri de precautie, ori de cate ori, cantitatea de droguri era adusa pe teritoriul Republicii Moldova, fie ca parasea hotarele Republicii Molodva si se asigura din exteriorul statului nostru ca totul este in regula”. Ca sa ascunda urmele, de fiecare data, in deplasare mergeau curieri diferiti cu masini diferite, care preluau drogurile din Spania, trecandu-le prin Franta, Italia, Slovenia, Ungaria, Romania, Moldova, Belarus, dupa care ajungeau in Rusia. Nu se stie deocamdata de cand gruparea criminala activa si cati bani a reusit sa castige. Procurorii spun ca urmeaza sa identifice si alte persoane care erau implicate in schema. Acum, suspectii, originari din raionul Causeni risca inchisoare de pana la 15 ani pentru punerea in circulatie a drogurilor si contrabanda cu doruguri. Sursă: protv.md Record Au fost reținuți deja 7 moldoveni,membri ai grupării criminale ce transportau hașiș apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.