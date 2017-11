(foto/video) Grupare criminală transnațională, specializată în trafic de droguri, deconspirată de INI și PCCOCS

13:01

Lungmetrajul "Call Me by Your Name", regizat de Luca Guadagninoa, a câștigat luni seară două trofee, inclusiv la categoria "cel mai bun film", la Gotham Independent Film Awards 2017, o gală dedicată producțiilor cinematografice independente realizate cu bugete reduse, informează site-ul revistei Variety, citat de AGERPRES.