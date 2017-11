Liberalii solicită Procuraturii Generală să pornească o cauză penală pe numele Silviei Radu (Doc)

10:30

Accident grav in apropiere de Mitoc, Orhei. Șapte persoane spitalizate Sase persoane, printre care si un baietel de 6 ani, au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Potrivit politiei, accidentul s-a produs ieri in jurul orei 17:00 in apropiere de Orhei. Un Mercedes Sprinter, condus de un barbat de 49 de ani ar fi incercat sa vireze la stanga si s-a ciocnit cu o Toyota Picnic. In urma impactului, soferul si 5 persoane din Toyota au fost transportate la spital cu mai multe fracturi si traumatisme. Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza a fi stabilite. Sursă: protv.md Record Accident grav in apropiere de Mitoc, Orhei. Șapte persoane spitalizate apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.