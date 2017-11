Aproape 700 de autoturisme au fost verificate de polițiștii de patrulare, timp de 3 ore

16:40

Chirtoaca, despre bradul din Ucraina: este o minciuna gogonata Intrebat despre bradul care urmeaza sa fie instalat in acest an in Piata Marii Adunari Nationale, primarul suspendat spune ca este imposibil ca acesta sa coste 15 mii de lei. «Este o minciuna gogonata», a declarat Dorin Chirtoaca. “Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: «Acum vreo 10 ani, a iesit o doamna la televizor si a zis ca o sa avem un brad frumos, inalt si o sa se aprinda la vreme. Acum imi aduc aminte acele momente triste. Am avut oferte si noi, in anii precedenti, de exemplu sa aducem bradul de la Sinaia, insa costurile de transport erau mari. Nu intri cu forta in casa omului, dupa asta il fericesti cu brad nu stiu de care. Nu in metri se masoara feria sarbatorilor. Aceasta este poveste ca cu 15 mii de lei sa pui brad. Este o minciuna gogonata. Aici vorbim de mii de euro sau zeci de mii de euro.» Cat despre sedinta Primariei de luni, Dorin Chirtoaca spune ca: “ «Eu am spus, dna Radu si toti cei care au aparut acolo nu au ce cauta acolo. Pe mine m-ati auzit in 10 ani sa zic ca eu sunt seful dvs? Omul care spune asta in gura mare constientizeaza ca nu este niciun sef. Asta cu sala de sedinte, a fost o parodie a sedintei primariei, nu a mai aratat a institutie, este o insulta la adresa cetatenilor.» Ieri, autoritatile locale au anuntat ca bradul care va fi instalat in acest an, in PMAN, urmeaza sa fie adus din Muntii Carpati. Acesta costa 15 mii de lei si are 29 de metri. Sursă: protv.md Record Chirtoaca, despre bradul din Ucraina: este o minciuna gogonata apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.