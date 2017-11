(video) Record pentru doi hoți care au furat un Mercedes: În câte secunde au dispărut

08:30

Un grup de copii au protestat astăzi, alături de mama, în fața Procuraturii Ciocana, cerând eliberarea tatălui lor. Astăzi dimineață bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de escrocherie. În timp ce apropiații și avocatul său spun că el ar fi fost reținut ilegal, procurorii susțin că au fost nevoiți să-l rețină deoarece ar fi fost citat de mai multe ori și nu s-a prezentat, scrie tv8.md. Dis-de-dimineață, familia Vartic din Bubuieci s-a trezit cu oamenii legii la ușă. Au venit să-l rețină pe capul familiei, Radu Vartic. Atât soția acestuia, cât și avocatul familiei, spun că polițiștii au intrat abuziv în casă, iar Radu Vartic a fost reținut deși era bolnav. Totul s-a întâmplat sub privirile celor șase copii. „Au bătut la geam trei persoane îmbrăcate în civil și au întrebat dacă este Radu acasă. Eu am spus că el se simte rău. El mi-a înaintat niște foi și eu am spus stați să anunț avocatul, eu am intrat în casă, am încuiat ușa că m-am speriat”, susține Aliona Vartic, soția lui Radu Vartic. „Au venit, au fărmat ușa, au intrat. Nu vroiau s-i de-a voie lui domnul Vitalie să intre în casă. Eu știu că ei au sărit poarta, că eu seara am încuiat poarta cum fac de obicei. Au sărit poarta, au dărâmat ușa, au intrat în casă, au intrat în cameră, l-au luat pe tata, i-au spus să se îmbrace, l-au luat și au plecat”, povestește Artiom Vartic, fiul lui Radu Vartic. Avocatul familiei consideră că acesta a fost reținut ilegal. Mai mult, apărătorul spune că acesta este al 7-lea dosar intentat pe numele lui Radu Vartic. „Totdeauna motivul este unul și același, că dumnealui n-ar fi prestat servicii în construcții calitative. Clientul meu, în momentul de față se află pe buletin de boală, deci temperatura 39%. Necătând la aceasta l-au reținut și l-au dus la Comisariatul de Poliție”, susține Vitalie Țaulean, avocat. Pe de altă parte, procurorii spun că au fost nevoiți să-l rețină pe bărbat. „El a primit de la o persoană sub pretextul de a efectua lucrări de construcție, a primit 80 de mii de lei pe care le-a luat, le-a sustras și a plecat și a întrerupt orice comunicare cu lucrarea data. Iată vă închipuiți din luna martie și până acum, în luna noiembrie, domnul Vartic a fost de nenumărate ori citat la Procuratură, împreună cu domnul Țaulean, care de nenumărate ori nu s-au prezentat”, spune Ruslan Popov, adjunct al procurorului mun. Chișinău, șef al Oficiului Ciocana. La câteva ore de la protest, avocatul Vitalie Țaulean ne-a comunicat că Radu Vartic a fost eliberat fără a-i fi aplicată vreo măsură de reprimare.