Horoscop 29 noiembrie 2017

Lidia Isac, Diana Brescan, Catarina Sandu și Ana Munteanu au evoluat live, vineri-seară, la „Vocea României”. Totuși, pentru unele experiența a ajuns la final, informează SHOK.md. Lidia Isac interpretat „There must be an angel”, însă pentru ea competiția s-a încheiat. Diana Brescan a cântat „A night like this” și merge în următoarea etapă. Catarina Sandu […]