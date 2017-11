Dezvăluiri CUTREMURĂTOARE din ANCHETA privind românca sechestrată şi abuzată timp de 10 ani de un italian

20:20

Prima luna de iarna indeamna la visare si la joaca. E rost de multa bucurie, insa doar 3 zodii pot spune ca au parte cu adevarat de zile magice in decembrie, scrie Realitatea.net.Iata care sunt zodiile care vor trai bucurii mari in aceasta luna:GemeniTe-a sacrificat mult in ultimele luni. Citește mai departe...