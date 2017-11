(GALERIE FOTO) Peisajele naturale care pe cât de ireale par, pe atât sunt de frumoase

16:00

Cel puțin 3.000 de imigranți și refugiați și-au găsit sfârșitul de la începutul acestui an în încercarea de a traversa Marea Mediterană pentru a ajunge pe continentul european, a anunțat Organizația Internațională pentru Migrație. The post Peste 3.000 de migranți și-au pierdut viața în Mediterana în 2017 appeared first on Independent.