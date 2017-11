Reversul medaliei. Era de așteptat că supărarea nemților va răbufni: Un primar pro-refugiați din Germania a fost înjunghiat în gât, din cauza politicii pro-migrație

13:45

Incidentul a avut loc sambata deasupra apelor internationale ale Marii Negre in timpul unui zbor de rutina al avionului american specializat in supravegherea maritima si lupta antisubmarin, iar manevrele de sicanare au durat aproximativ 24 de minute. Avionul rusesc de vanatoare ar fi "taiat" calea aeronavei americane la doar 15 metri avand postcombustia pornita si lasand in urma turbulente "violente", relatează sursa citată. Incidentul vine dupa ce in luna mai a acestui an a mai avut loc o manevra asemanatoare, inc are un aviond e vanatoare Su-30 a interceptat o aeronava P-8 Poseidon, insa atunci U.S. Navy a anuntat ca "manevra a fost "sigura si profesionista". In luna iunie un alt avion de vanatoare rusesc ar fi sicanat in zbor o aeronava americana de recunoastere deasupra Marii Baltice.