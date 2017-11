Un minor de 15 ani din satul Cișmichioi, a dispărut de două săptămâni

13:10

Bradul din PMAN va fi inaugurat totusi pe 1 decembrie. Dispozitia semnata de Silvia Radu Bradul de Craciun din Piata Marii Adunari Nationale va fi inaugurat totusi pe 1 decembrie. Cel putin asta se mentioneaza intr-o dispozitie semnata de primarul interimar. Asta desi ieri responsabilii de la Spatii Verzi spuneau ca inaugurarea ar putea avea loc cu intarziere. Potrivit dispozitiei semnate de Silvia Radu, inaugurarea bradului de Craciun va avea loc in seara de 1 decembrie, intre ora 17.30 si 21.00. In aceeasi seara, la ora 20:00, vor fi aprinse luminitele de sarbatoare pe strazile capitalei. Bradul abia urmeaza sa fie adus de la Bukovel. Pomul ales de municipalitate are aproape 30 de metri inaltime si, potrivit Silviei Radu, va costa 15 mii de lei. Totusi, nu se cunosc cheltuielile de transport. Sursă: protv.md Record Bradul din PMAN va fi inaugurat totusi pe 1 decembrie. Dispozitia semnata de Silvia Radu apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.