Un general chinez s-a sinucis după ce autorităţile au deschis o anchetă vizând presupuse fapte de corupţie în care acesta era implicat

10:50

Mai mulţi moldoveni, membri ai unui grup infracţional organizat, au fost documentaţi în perioada lunilor mai – noiembrie 2017 de ofițerii Centrului pentru combaterea crimei informatice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Aceștia, sunt suspectați de comiterea operațiunilor ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată și punerea în circulație de valori falsificate. The post Moldoveni, cercetaţi pentru compromiterea a 30 de bancomate în Bucureşti. Ar fi sustras 50.000 de dolari de pe 3.000 de carduri appeared first on Independent.