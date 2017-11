Noi preţuri! Benzina se ieftinește, motorina se scumpește

03:00

Legătura telefonică directă între amebele maluri ale Nistrului va fi reluată în curând. O decizie protocolară dintre Chișinău și Tiraspol în acest sens a fost semnată astăzi de către reprezentanții politici ai părților, Gheorghe Bălan și Viitali Ignatiev. Astfel se pune capăt "războiului telefonic" între cele două maluri ale Nistrului, care datează din 2004. "Sperăm […]