Imagini de poveste: Melania Trump a prezentat decorațiunile de sărbători din Casa Albă (video)

Doua banci europene ar putea acorda 55 de milioane euro pentru salvarea Caii Ferate din Moldova Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Banca Europeana de Investitii ar putea acorda pana la finele anului 2017, cea de-a doua transa de imprumut destinata reabilitarii Cailor Ferate din Moldova (CFM), scrie mold-street.com. Despre aceasta a anuntat vicepresedintele BERD, Alain Pilloux in cadrul unei intrevederi avute cu prim-ministrul Pavel Filip, pe platforma «Tbilisi Belt and Road Forum 2017», ce se desfasoara pe 27-29 noiembrie in Georgia. Sursă: mold-street.com