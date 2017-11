Zilele de sărbătoare în care vom sta acasă în anul 2018

15:50

Bradul de Crăciun va fi adus tocmai din munții Carpați Gata cu surprizele. Anul acesta, bradul care urmeaza sa fie instalat in Piata Marii Adunari Nationale va fi adus din Ucraina. Potrivit primarului interimar Silvia Radu, pomul de Craciun va fi adus din Muntii Carpati si seamana cu cei care au fost instalati in Piata in anii precedenti. Potrivit primarului interimar, Silvia Radu, in acest an bradul urmeaza sa fie adus din Bukovel, Ucraina. Acesta urmeaza sa ajunga la Chisinau miercuri, 29 noiembrie. Radu sustine ca pomul de anul acesta este un pic mai inalt, insa semana cu cei care au fost instalati pana acum in PMAN, si desi, este adus din alta tara, cheltuielile nu vor fi mai mari decat in anii precedenti. Anul trecut, in PMAN a fost instalat un brad de 17 metri care a costa 15.000 de lei. Acesta nu a fost achitat de primarie, ci de un om de afaceri. Sursă: protv.md