Moldoveni, cercetaţi pentru compromiterea a 30 de bancomate în Bucureşti. Ar fi sustras 50.000 de dolari de pe 3.000 de carduri

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Bugetului municipal Chişinău pe anul 2018 în prima lectură va fi dezbătut public marţi, 28 noiembrie. Dezbaterea va începe la ora 11.00, în Sala de Şedinţe a Consiliului Municipal Chişinău. O decizie în acest sens a fost semnată astăzi, 27 noiembrie, de către primarul general interimar Silvia Radu.