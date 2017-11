Deconectări de la lumină în mai multe raioane, inclusiv în capitală

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 20 scara 1- 4 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. 27 Martie 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, Calea Ieşilor 15, 19/2, 21, Călăraşi 78, Drumul Crucii 31, 9001, Truşeni 1, 3A, 8, 10, Tărînii 7-61, 8-60 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. B. Lăutaru 1-19, 35, 41, 2-16, Primăverii 44, Ştefan Neaga 6, 8, 10, 14, 15, 15A, 17, Vissarion Belinskii 32/1 - în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 str. Buiucani 2, 6, 13A, Ciprian Porumbescu 1-31, 2-18, Ion Neculce 3, M. Tănase 1-17, 2-22, Primăverii 25, Ştefan Neaga 5, 7, 9, 11, V. Lupu 8, 16/1, V. Belinskii 2/1, 2/2, 2A, 2B, 6, 8, 10 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Mitr. P. Movilă 9 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 4. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Dumbrava: str. Bot Mihai, Buiucani, Dimitrie Cantemir, Drumul Vilelor, Durlesti, Fîntînilor, Frumoasa, Igor Vieru, Ioan Botezatorul, La Rascruce, Maria Cibotari, Mihail Sadoveanu, Mitropolit Petru Movilă, Prieteniei, Rarestii, Sf. Gheorghe, Teilor, Vierul, Vilelor, Zavoiului - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 5. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 1 Mai, 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 4 str-la, Chisinau, Chisinau 1 str-la, Chisinau 2 str-la, Chisinevscaea, Cibotaru V., Ciresar, Ciresilor, Constantin Stere, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Doina, Dumbravii, Frunze Mihail, Frunze Mihail str-la, G. Ureche, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi str-la, Gheorghe Coşbuc, Ghidighici, Hîrtoape, Iurie Gagarin, Mesterul Manole, Mircea Cel Batrin, Petru Movilă, Potîrcâ Fiodor, Precupa, Precupa str-la, Răzeşilor, Spicului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Traian, Veronica Micle, Viilor, Voluntarilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Sf. Gheprghe, I. Vieru, P. Movilă, Truşeni - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 6. Chişinău, sectorul Centru: str. Arborilor 3/1, 7, 9/2, 9/3, 19, str-la Arborilor 9, Melestiu 20, 20/3, 20/4, 20/5, 22, 24, 24/2, 24/4, 24/6, 24/7, 24/13, 24/14, 24A, 9001, 9999 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Drumul Viilor 30-34, 67-97, Frumoasa 43-71, 56-88, şos. Hînceşti 53-58, Valea Dicescu 107-119, 144-160, V. Docuceaev 13-31, 26-42 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Sf. Gheorghe 2-30, 3-13, 30/1, Sf. Petru 1, 15 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 str. Vl. Corolenco 7, 9 - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00 7. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Ginta Latină 17, 19, 31, 30-40 - în intervalul de timp între 14:20 - 17:00 str. Ginta Latină 21, 23, 40/2, 42/1-7, 42, 44, 44/1-6 - în intervalul de timp între 09:00 - 11:20 str. Ginta Latină 34/4, 36/2, 5, 8, 38, 38/3, 5, 6, 40, 40/3, 5, 6, 8, 49 - în intervalul de timp între 11:30 - 14:00 str. Nicolae Milescu Spătaru 17, 23/2, 25/3, 25/4 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 str. P. Zadnipru 15/1, 15/2, 15/2A, 15/3 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 8. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Creangă, Izvoarelor, M. Eminescu, Mircea cel Bătrîn, P. Rareş, Sf. Dumitru, Ştefan cel Mare, V. Vicle - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 16:00 9. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: str. Budeşti, Crinilor, Decebal, Izvorul Vieţii, Mitr. Varlaam, Nucilor - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 str. Chişinăului, Budeşti, Drumul Viilor, M. Eminescu, M. Sadoveanu, Mitr. Varlaam, Şcolii - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 10. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: str. Cruzeşti, Intemeietorul Crudu, Ion Hînganu, Ion Scurtu, Sfîntul Avram, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Teilor, Vatra Satului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 11. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Luncii 2, 2/1, 2A, 2B, 2C, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 16, 20, 20A, 7, str-la Pietrăriei 13A, Calea Moşilor 15 - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou: str. E. Doga, Gloriei, Mioriţa, Păcii, Tineretului, V. Alecsandri - parţial în intervalul de timp între 08:30 - 17:00 str. Gloriei, Goianul Nou, Creangă, Luceafărul, Pădurilor, Păcii, Tineretului - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 13. Anenii Noi: str. Parcului - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 s. Hîrbovăţ - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Chetrosu (numai consum. juridici) - in intervalul de timp intre 09:30 - 11:00 14. Cahul: s. Giurgiuleşti: str. Independenţei, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sovetscaea - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 16:50 s. Pelinei - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Colibasi: str. Alexandr Puskin, Casilor, Pobedi, Ulita Mare - in intervalul de timp intre 09:30 - 11:00 15. Cantemir: s. Lărguţa - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:30 16. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Dezghingea:str. Lenina, Maxim Gorki, Miciurin str-la, Miciurina, Pobeda, Tiulenin str-la - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 10:45 s. Ferapontievca: str. Cotovscogo, Deputatscaea, Iurie Gagarin , Lenin, Miciurina, Mira, Molodejnaea, P.Cotovscogo, Pobeda, Serghei Lazo, Şorsa, Suvorov - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 or. Ceadir-Lunga: str. Cecanova, Jeleabov, Lenin, Maxim Gorki, Miciurin, Proezdnaia - in intervalul de timp intre 15:00 - 16:00 17. Călăraşi: str. M. Kogîlniceani, s. Vălcineţ: str. 1 Mai, 27 August, 31 August, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Burebista, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza Vodă, Dacia, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir., Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţii, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu., Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătarul, Nicolae Testimiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, S. Vălcineţ, S.Velicogo, Şcolii, Serghei Lazo, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor, Vălcineţ - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 12:00 s. Horodişte - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Palanca - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Hîrbovăţ - în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 s. Hogineşti - în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 s. Bahmut - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 18. Căuşeni: s. Sălcuţa - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 s. Zaim - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 19. Cimişlia: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Donici, Ioan Vodă, Ion Creangă, Perciun A. - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 . Ciucur Mingir - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 s. Gura-Galbenei: str. 1 Mai, Alexei Mateevici, Gura- Galbenei, Mihai Eminescu - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 s. Gura Galbenei: str. 8 Martie, Alexei Sciusev, Ceapaeva, Gura-Galbenei, Mihai Eminescu, Prietenii, Primaverii, Pacii, Tineretului, Stefan cel Mare si Sfint, Stefan Neaga - in intervalul de timp intre 09:30 - 11:00 20. Criuleni: str. Coşevogo, Pobedî str-la, Păcii, Stepelor str-la, Stepnaea, Tineretului, Victoria, Ştefan Neaga - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Bălţata - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 s. Molovata - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 s. Holercani - în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 21. Hînceşti: str. A. Donici, A. Lăpuşneanul, Mircea cel Bătrîn - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Buţeni - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Calmaţui - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Sofia, s. Negrea - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Voinescu - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 18:00 s. Carpineni: str. Alexandru Donici, Biruinta, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Boris Glavan, Botanica, Calinina, Independentei, Ion Creanga, Iurie Gagarin, Leovscaea, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Morozova, Ogorodnaea, Oleg Cosevoi, Pervomaiscaea, Sverdlova, Tcacenco, Zorile, Stefan-Voda - in intervalul de timp intre 13:00 - 14:30 s. Dancu - in intervalul de timp intre 13:00 - 14:30 22. Ialoveni: s. Bardar - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 s. Cărbuna - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 s. Condriţa - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 s. Dănceni - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 s. Horodca - parţial în intervalul de timp între 09:35 - 19:35 s. Ruseştii Noi - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Ulmu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Văratic - parţial în intervalul de timp între 09:40 - 18:00 s. Văsieni - parţial în intervalul de timp între 09:25 - 18:00 s. Horasti - in intervalul de timp intre 15:00 - 17:00 23. Leova: s. Tigheci - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 24. Nisporeni: s. Păruceni, s. Valea-Nîrnovei - parţial în intervalul de timp între 09:15 - 18:00 s. Selişte - parţial în intervalul de timp între 09:45 - 16:45 25. Orhei: str. 31 August 1989, Baladelor, Constantin Brîncuşi, Făguraş, Lăcrămioarelor, Meşterul Manole, Meşteşugarilor, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Nistreană, Sfînta Ana, Viorelelor, Zidarilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 str. Acad. S. Radauţan, V. Cupcea, Eliberării, Haiducul Grozescu, Meşteşugarilor, Pluguşorului, Răzeşilor, S. Lazo, Tricolorului, Dorobanţilor - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 str. Baladelor, Bălcescu Nicolae, Bălcescu Nicolae., Căpriana, Condriţa, Inculeţ Ion, Inculeţ Ion 1 Str-La, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnolie, Malarciuc G., Nistreană, Norocului, Sfîntul Nicolae, Slobozia - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Nouă, Pelivan Ion, Roman Tudose, Roman Tudose,Str-La, Stere Constantin, Unirii, Unirii str-la - parţial în intervalul de timp între 08:45 - 18:00 s. Ciocîlteni - parţial în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 s. Cucuruzenii de Sus - parţial în intervalul de timp între 11:30 - 14:30 s. Dîşcova - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 18:00 s. Piatra - parţial în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 26. Ştefan Vodă: s. Caplani: str. Cotovschi - parţial în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 s. Cioburciu: str. 1 Mai, 28 Iunie, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Calinina, Cecvora, Cernova, Chirova, Cioburciu, Comsomoliscaea, Cotovscogo, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lenina, Maxim Gorkii, Miciurina, Molodejnaea, Novaea, Păcii, Serghei Lazo, Şesului, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Suvorovo, Tineretului, Zinina, s. Talmaza: str. 1 Mai, Alexandru Donici, Constantin Negruzzi, Tinereţii - parţial în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 s. Ştefăneşti - parţial în intervalul de timp între 14:00 - 16:00 s. Talmaza: str. 27 August, Anatolie Sîrghi, Maxim Gorki - parţial în intervalul de timp între 12:30 - 14:30 s. Talmaza: str. Constantin Negruzzi, Păcii - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 27. Taraclia: str. Kotovskii, Mira, Polevaia, Taraclia, V. Ceapaev - parţial în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 s. Musaitu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 s. Borceag: str. Cicalova, Cotovscogo - în intervalul de timp între 15:00 - 16:00 s. Taraclia - in intervalul de timp intre 12:00 - 13:30 28. Teleneşti: str. B. Glavan, Decebal, Dragoş Vodă, M. Kogîlniceanu, Porumbescu - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 s. Verejeni - parţial în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 s. Scorţeni - în intervalul de timp între 09:00 - 11:00

