Alți 25 de antreprenori vor beneficia de finanțare în suma de 5, 85 mil. lei

”Am văzut mesajele din Parlamentul European și suntem pregătiți pentru un nou parteneriat, deoarece e natural ca unii să se miște mai repede, alții mai încet. Consider că Moldova, Georgia și Ucraina au avansat mai mult, au acorduri de asociere cu UE și acordurile de liber schimb. Suntem pregătiți pentru un nou format”, a declarat Pavel Filip pentru Euractiv. De asemenea, în interviul preluat și de portalul ucrainean ”Kyivpost”, Filip a mai declarat că există perspective bune pentru identificarea unei soluții pentru rezolvarea conflictul transnistrean. ”Chiar săptămâna trecută am participat la un eveniment de inaugurare a unui pod care leagă cele două maluri ale Nistrului. Acesta este un proiect care a fost imposibil din 1992. Cu această ocazie am a avut o scurtă discuție cu așa-numitul lider al regiunii și, în opinia mea, există perspective pentru găsirea de soluții la mai multe probleme discutate de-a lungul anilor.