S-au luat la harță în plină stradă și au agresat fizic doi carabinieri; Șase persoane reținute, în Capitală

15:50

Preşedintele executiv al PMP Eugen Tomac critică declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis care a spus că unirea Republicii Moldova cu România nu este fezabilă, Tomac susţinând că orice demnitar al statului român ce se aşază împotriva curentului unionist rămâne un prizonier al istoriei nefaste. The post Tomac îl critică pe Iohannis, care a afirmat că unirea nu este fezabilă appeared first on Independent.