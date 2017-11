Profeția cumplită a Papei Ioan Paul al II-lea: „Văd o plagă mortală, se numește…”

06:00

Recent s-a împlinit un an de când Igor Dodon a preluat funcția de șef al statului. În cele 12 luni de mandat, președintele s-a remarcat printr-o serie de vizite la Moscova și prin vacanțe de lux. Din promisiunile făcute în campania electorală prezidențială, nu a reușit să realizeze aproape nimic și s-a lansat mai mult în discuții ce țin de limbă și istorie. În loc de un raport de activitate, săptămâna aceasta, președintele a lansat filmul „Istoria Moldovei”, care deja a fost botezat de specialiști drept o peliculă de propagandă. Despre un bilanț al primului an de mandat, al președintelui Republicii Moldova, am discutat cu istoricul Anatol Petrencu, care a urmărit practic fiecare pas al celui pe care cetățenii l-au ales să le rezolve problemele.