Cercetătorii au aflat ce ţară are cele mai bune restaurante

Copiii interpretului moldovean Pavel Stratan, Cezar şi Cleopatra, de 8 şi 15 ani, au lansat azi piesa „Mami". Clipul la cea mai nouă piesă a fost postat pe pagina „Familia Stratan" de pe Facebook şi în circa o oră şi jumătate a adunat peste 1.400 de vizualizări.