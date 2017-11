Copiii lui Pavel Stratan au crescut. Cezar și Cleopatra au lansat o piesă emoționantă / VIDEO

17:20

Vineri, la Conacul-muzeu ”Constantin și Ion Stere din Bucov” (coordinator: Corina Mărășescu), a avut loc întâlnirea membrilor fondatori ai Fundatiei „Constantin Stere„ , in vederea actalizării statutului său de functionare. Principalul punct al ordinii de zi a fost numirea in funcția de vicepresedinte a dr.Narcis Dorin Ion – director al Muzeului Peleș Sinaia si reputat specialist in domeniu. La acest eveniment au mai fost prezenți o reprezentantă a Consilului județean Prahova si viceprimarul comunei Bucov.