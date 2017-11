Organizaţia veteranilor de război şi muncă riscă să rămână în stradă, la „iniţiativa” premierului Filip. PCRM îşi exprimă indignarea

14:20

Silvio Berlusconi, conducătorul partidului Forza Italia, a sugerat că, în cazul în care blocul său de centru-dreapta va câştiga alegerile legislative de la începutul lui 2018, generalul Leonardo Gallitelli, fostul lider al carabinierilor, ar putea deveni premier, informează site-ul agenţiei Reuters. The post Berlusconi: Următorul premier al Italiei ar putea fi un fost general appeared first on Independent.