Locuitorii Capitalei cu salarii de până la 3000 de lei, pot beneficia de 40% reducere din costul facturii pentru încălzire

13:20

Actul prin care a fost învestit Guvernul Filip, la miez de noapte, de către o majoritate parlamentară de strânsură, și un președinte care slujește un stat ce ne-a ocupat o parte din teritoriu sunt cele mai dure acte de violenţă împotriva Republicii Moldova, o spune deputatul PLDM, Maria Ciobanu, în contextul Campaniei anti-violenţă „Alege o viață fără violență", lansată de Legislativ.