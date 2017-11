În ultimele 72 de ore s-au produs 110 accidente rutiere

15:30

Doi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Rîșcani au fost reţinuţi aseară de către ofiţerii DGT Nord a CNA şi procurori, fiind bănuiţi de corupere pasivă. Aceştia i-ar fi promis unei bărbat tăinuirea unui caz de pretinsă violență în familie în schimbul a 3 000 de lei. Potrivit declarațiilor denunțătorului, șeful de post și ofițerul de sector ar fi pretins de la el bani, pentru a nu-l documenta și pedepsi pentru comportamentul abuziv față de soție. Oamenii legii i-ar fi promis bărbatului că va fi eliberat, fiind absolvit de orice pedeapsă. Când omul a realizat că nu are de unde da bani polițiștilor, acesta s-a adresat la CNA. În scurt timp, urmare a măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, a fost efectuată o livrare de control. Polițiștii au fost prinși în flagrant delict în momentul primirii celor 3 000 de lei transmiși sub controlul ofițerilor anticorupție. Cei doi sunt reținuți pentru 72 de ore, iar dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 10 ani de puşcărie. The post Doi poliţişti de la Rîșcani, prinși în flagrant cu o șpagă appeared first on Moldova 24.