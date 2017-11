Eugen Sturza a avut o întrevedere cu un oficial Forțelor Armate Britanice

13:15

În septembrie 2017, mai multe agenții de monitorizare au detectat cantități neobișnuite de radiații deasupra întregii Europe. Anumite națiuni din Europa au spus că sursa acestui nor radioactiv este Rusia. Autoritățile ruse au negat existența norului până de curând. Pe 21 noiembrie, agenția rusească de servicii meteorologice Roshydromet a confirmat concluziile emise de French Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety (IRNS). IRNS a observat nivelurile ridicate de ruteniu-106, izotopul radioactiv al metalului greu rar ruteniu. Roshydromet a afirmat că nivelurile de ruteniu-106 sunt de 1.000 de ori mai mari decât în mod normal în mostrele examinate de două stații meteorologice aflate în partea de sud a Munților Ural. Cu toate astea, directorul Roshydromet, Maxim Yakovenko, a spus că Rusia nu este sursa norului de radiații, potrivit The New York Times. De asemenea, cei de la Rosatom, corporația care se ocupă de industria nucleară a Rusiei, a spus că radiația nu provine de la ei, conform Associated Press. Întrebarea care ne frământă pe toți este: ar trebui sau nu să ne temem de acest nor radioactiv? Cei de la IRNS spun că nu. Se pare că nivelele de ruteniu-106 detectate în Europa nu au vreo consecință asupra sănătății oamenilor și a mediului. În Franța, de pe 13 octombrie nu a mai fost detectată vreo urmă a izotopului. Profesorul de fizică nucleară Paddy Regan de la Universitatea din Surrey a spus că, cel mai probabil, a avut loc o scurgere la o fabrică în care se procesa ruteniu cu scop radiofarmaceutic. Sursa: playtech.ro