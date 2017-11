Când soarta nu are milă: O familie cu cinci copii a rămas pe drumuri după ce locuința le-a fost devastată de flăcări: Aceștia cer ajutorul societății

14:10

Sute de persoane cu dizabilități psihosociale au rămas fără case și bunuri după ce rudele le-au plasat în internate psihoneurologice și le-au vândut proprietățile, scrie anticoruptie.md. Acest lucru a fost posibil cu implicarea unor instanțe de judecată care le-au lipsit de capacitatea de exercițiu, retrăgându-le dreptul de a lua decizii în mod independent. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat mai multe cazuri de acest fel și au ajuns la concluzia că, de multe ori, oamenii nici nu au fost prezenți la procesele de judecată unde le-a fost decisă soarta. O lege, în vigoare până anul trecut, prevedea că o persoană cu dizabilități psihosociale putea fi lipsită de capacitatea de exercițiu în baza unei decizii judecătorești. Fiind declarată incapabilă, persoana era privată de drepturi fundamentale - nu se putea căsători, nu putea vota sau semna acte etc., toate deciziile fiind luate în locul său de un tutore. Deși legea prevede că tutorele trebuie să locuiască împreună cu cel căruia i-a ridicat capacitatea de exercițiu prin judecată, majoritatea cer ca persoanele pe care le reprezintă să fie plasate într-o instituție rezidențială. Astfel, persoana cu dizabilități ajunge în grija statului, iar tutorele rămâne să îi gestioneze bunurile. În iunie curent a intrat în vigoare o modificare a Codului Civil, care nu mai permite retragerea capacității de exercițiu. În același timp, tot mai multe persoane lipsite anterior de capacitatea juridică sunt repuse în drepturi. Teoretic, după această procedură ei pot reveni în comunitate. Problema cea mare este că majoritatea nu mai au unde să se întoarcă, deoarece în casele lor trăiesc acum alți oameni, scrie anticoruptie.md. A aflat întâmplător că o instanță de judecată i-a retras capacitatea de exercițiu Liviu Goleac, un bărbat de 63 de ani din Chișinău, a aflat întâmplător că în 2009, o instanță de judecată i-a retras capacitatea de exercițiu la cererea rudelor sale. Tutore îi este fosta soție, Galina Goleac. De șapte ani, bărbatul locuiește la Internatul Psihoneurologic din Cocieri, în timp ce fosta sa soție e în Canada. „Eu singur am scris cerere să mă aducă încoace pentru că nu mai puteam trăi acolo”, povestește el. A aflat că nu are putere de decizie de la un angajat al instituției, în momentul în care a încercat să obțină dreptul de a se muta cu traiul în comunitate. Liviu Goleac este absolvent al Universității Tehnice. După absolvire a lucrat inginer la mai multe întreprinderi de stat și private. Cu fosta soție a divorțat în anul 1993, iar ceva mai târziu femeia a instituit tutela asupra lui. „Omul este lucid, nu înțeleg cine și cum l-a putut lipsi de capacitatea de exercițiu”, spune Veronica Verlan, directoarea internatului. Bărbatul are însă o explicație pentru cele întâmplate. El crede că rudele l-au lipsit de capacitatea de exercițiu ca să nu poată pretinde la un apartament de 88,3 metri pătrați, situat la Botanica, pe strada Decebal. Datele de la Cadastru arată că din 2011 apartamentul este scris pe numele Galinei Goleac, fosta soție a lui Liviu. Bărbatul spune că în prezent acolo nu ar locui nimeni, după plecarea feciorului la muncă peste hotare. „Scopul a fost ca eu să nu obțin niciun centimetru pătrat din acea locuință fără acordul ei”, povestește bărbatul. El afirmă că în ultimii patru ani femeia nu l-a vizitat niciodată, deși conform legii ar trebui să îi fie alături zi de zi. Tot din motivul că nu interacționa cu tutorele, a avut perioade în care evada foarte des de la internat. „Voiam în concediu, dar fără permisiunea tutorelui nu puteam pleca. Dar cum să îi cer voie dacă ea e plecată în Canada și nu vine să mă vadă?”, se întreabă bărbatul. În momentul în care acesta a cerut să fie repus în drepturi, administrația internatului a informat-o pe Galina Goleac. Ca răspuns, într-un demers trimis prin e-mail, femeia solicita insistent să îi fie refuzată examinarea cererii depuse privind excluderea diagnosticului, motivând că el este agresiv și periculos pentru cei din jur. I-am scris Galinei Goleac un mesaj pe aceeași adresă de mail de pe care ea a trimis, la sfârșitul lunii martie a acestui an, cererea în adresa administrației Internatului Psihoneurologic, în care i-am solicitat poziția vizavi de situația fostului ei soț, până la momentul publicării acestui articol nu am primit însă niciun răspuns, scrie anticoruptie.md. Zaharia Glod, asistent social la Internatul Psihoneurologic din Cocieri, afirmă că, deși legea s-a modificat și în prezent nimeni nu mai poate fi lipsit de capacitate de exercițiu, rudele mai încearcă să recurgă la astfel de gesturi, de multe ori cauza fiind interesul financiar. „Recent am avut un caz când tutorele a mers în instanță să îl declare incapabil pe un beneficiar de-al nostru. Judecătoria Dubăsari a scos cererea de pe rol, el a mers la Apel, unde s-a menținut hotărârea de judecată a primei instanțe. Când am examinat motivul acestei cereri, am constatat că acolo interesul este legat de un imobil din suburbia Chișinăului, unde beneficiarul nostru are o cotă-parte”, susține asistentul social. Mai mulți oameni din internatul de la Cocieri au rămas fără case La începutul lunii octombrie la Cocieri erau internați 354 de pacienți. Mulți dintre aceștia nu mai au un loc pe care să îl poată numi „acasă”. Aliona, una dintre beneficiarele internatului, are 39 de ani și se află aici de când a atins majoratul. Născută la Criuleni, femeia mai are câteva surori cu care nu prea ține legătura. Până a ajunge la internat, a locuit în casa bunicii sale, iar după decesul acesteia nu a mai trecut pe acolo. „Nu știu ce e cu casa, nu știu a cui e sau cui i-a rămas”, spune femeia. La internat ea împarte aceeași camera cu alte câteva beneficiare, iar toată averea ei încape pe un pat și o noptieră. La câteva camere distanță locuiește Vera, o femeie de 57 de ani, care se află aici de vreo 20 de ani. Casa părintească, în care a locuit cândva, a fost vândută de sora sa, care ulterior s-ar fi mutat la Chișinău. Lipsa unui spațiu locativ e singurul impediment pentru integrarea acestei femei în comunitate, după ce o comisie specială a evaluat situația ei. Drept urmare s-a decis ca ea să fie printre primii pacienți ai internatului, care în curând vor pleca cu traiul în comunitate, într-o locuință care le-a fost procurată special în acest scop, scrie anticoruptie.md. Un studiu realizat de Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități (AOPD) arată că opt persoane din internatul din Cocieri declarate incapabile au abilități de citit, scris, calcul, gestionare a banilor, se orientează bine în timp și spațiu și au abilități de relaționare adecvată cu alte persoane. În loc să se bucure de un trai în comunitate, aceștia sunt nevoiți să trăiască din mila autorităților. De menționat că pentru fiecare pacient de la Cocieri statul cheltuiește anual în jur de 50.000 de lei. Majoritatea banilor sunt cheltuiți pentru salarizarea personalului, întreținerea clădirilor și doar o mică parte din această sumă reprezintă cheltuieli directe pentru beneficiari. Citește continuarea pe anticoruptie.md.