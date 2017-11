(video, vox) Ce cred tinerii despre învățământul profesional din Moldova. „E cea mai mare greșeală pe care o poate face un elev”

08:15

Forța de muncă adaptată cerințelor viitorului se cultivă prin încurajarea tinerelor să urmeze programele educaționale STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică), care contribuie la formarea unor abilități de gândire critică capabile să genereze inovații în domeniile tehnice și inginerești. Ulterior, aceste dexterități le va oferi fetelor multiple posibilități de angajare în orice industrie, astfel fiind eliminate barierele pentru accederea femeilor din RM la dezvoltarea unei cariere în domeniul IT. Soluțiile practice enunțate în cadrul celei de-a doua ediție a Forumului Anual GirlsGoIT 2017 vor fi înglobate în primul Manifest comun al platformei cu același nume și care urmează să fie un plan pentru progresul sectorului IT. Articolul (galerie foto) Forumul GirlsGoIT 2017: Manifest pentru strategiile de dezvoltare economică a sectorului IT apare prima dată în #diez.