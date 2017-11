Cine este omul care trăieşte într-un palat cu 1788 de camere şi are 7.000 de maşini

15:01

Producătorul american de accesorii inteligente pentru locuințe Ring a prezentat versiunea limitată a unei sonerii de ușă, decorat cu pietre prețioase, scrie The Verge. Soneria Ring Elite Crown Jewel este decorată cu 2077 de safire și 40 de diamante și are, de asemenea, o cameră HD incorporată. Ring's new $100,000 doorbell is encrusted with sapphires, […]