Biletele tur-retur nu vor mai fi obligatorii

La Londra, şi parlamentarii au propriul lor brad. Pomul de Crăciun a fost amplasat, ca în fiecare an, în Piaţa Westminster. Potrivit presei britanice, bradul are 25 de ani şi a fost tăiat din pădurea Kielder, care se află în cel mai nordic comitat al Angliei. Coniferul a fost ales de Comisia Britanică a Pădurilor, […]