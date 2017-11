Cei mai descurajați pe piața muncii sunt tinerele femei și tinerii de la sate

14:20

2 retete secrete pentru un par stralucitor Cum si de ce sa ai un par stralucitor O invidiezi pe tipa grozava din reclama la sampon? Stralucirea pletelor este prima care vorbeste despre frumusetea parului tau, deci despre cat esti de frumoasa. Ai vrea ca si tu sa arati la fel ca o Diva, dar inca nu stii ce sa faci. Iti spun eu! Afla, in primul rand, daca iti tratezi corect parul! Foarte multe lucruri il pot afecta! Apoi actioneaza. Este vorba despre produsele de ingrijire pe care le folosesti si mai ales de dieta pe care o tii. Stralucirea inseamna de fapt capacitatea parului tau de a reflecta lumina. Daca il tii infasurat in valuri de gel, spuma, spray si cate altele, e si normal sa nu straluceasca. Mizeaza pe naturalete, atat in felul in care il porti, cat si in ingrijire! Dieta sanatoasa iti hraneste si parul, asa ca include in alimentatia ta cat mai multe vitamine si proteine. Iti recomand pestele, Omega 3 (continut in special de somon) fiind de mare ajutor parului deteriorat. Si exercitiile de stimulare a circulatiei sangvine sunt foarte importante. Ele fac bine atat parului, cat si pielii. Masajul din timpul baii sau miscarile usoare sunt foarte utile. Te-ai gandit vreodata ca bucataria ta poate fi un adevarat laborator de ingrijire a parului? Iata cateva indicii prin care sa obtii stralucirea visata chiar acasa la tine! Si nu uita: totul este natural! Fie ca ai descoperit si singura, fie ca abia incerci, poti experimenta si alte valori ale alimentelor. Iata 2 retete de masca pentru stralucirea parului, retete care se bazeaza suta la suta pe natura si care te vor transforma in regina zilei. 1. Miere si ulei de masline 2 linguri de miere 1/3 ceasca de ulei de masline Amesteca cele 2 ingrediente intr-un bol micut. Aplica pe toata suprafata parului, accentuand pe varfuri. Infasoara parul intr-un prosop pentru 30 de minute. Spala bine, cu apa calda si sampon. Repeta aplicarea acestei masti de cel putin 2 ori pe luna. 2. Oua si inca ceva… Este o masca inventiva, in care ai ca ingrediente obligatorii: 1 ou 1 lingura de miere 2 linguri de ulei de masline Poti adauga si 2 linguri de ceai de cimbru, pe care il obtii fierband o lingurita de cimbru uscat intr-o cana cu apa timp 15 minute, la foc mic. Bate oul, adauga mierea si amesteca. Pune si uleiul. Samponeaza parul, clateste-l si apoi aplica masca. Tine-o 5 minute, masand scalpul. Clateste bine. Poti apela si la produse de stralucire. Exista lotiuni, masti, spray-uri. Alege o gama de calitate, dar nu fa exces. Pana la urma, parul tau vrea sanatate. In afara de natura, doar iubirea si grija ta il pot face mai frumos!